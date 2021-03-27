بشرى الى منتسبي الجيش العراقي.. مبالغ الاجازات المتراكمة أدرجت في الموازنة

2021/03/27 | 13:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادزف عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، البشرى الى منتسبي الجيش العراقي “ضباط ومراتب” بأدراج مبالغ الاجازات المتراكمة في الموازنة الاتحادية لعام 2021.وقال الدهلكي في بيان صحفي، وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “استمرارا لجهودنا وتواصلنا منذ عام 2017 مع منتسبي الجيش العراقي ( ضباط ومراتب ) من اجل الحصول على حقوقهم والتي بدأت …

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