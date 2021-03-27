التيار الصدري.. هذا الشخص لا يمثلنا (وثيقة)

2021/03/27 | 14:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، توضيحا بشأن عدم ارتباط احد الأشخاص بالتيار.

وجاء في الوثيقة التي حصل NRT عربية، على نسخة منها، (27 آذار 2021)، ان "المدعو ضياء طاهر وذاح الملقب بـ (ابو طاهر)، ليس له اي عمل داخل مفاصل التيار الصدري".

واضافت، انه "لا يمثل اي جهة ادارية او اقتصادية او عسكرية او سياسية، ولا يحق له التحدث ولا التعامل معه باسم التيار الصدر لاي امر".

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