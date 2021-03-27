حقوق الانسان تدعو الحكومة لاعلان حالة الطوارئ بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية

2021/03/27 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، الحكومة لاعلان حالة الطوارئ.وقال ‏عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت “النور نيوز” نسخة منه ان “ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق سيزيد من خط الفقر في العراق”.ودعا الحكومة الى “التدخل الفوري باعلان حالة الطوارئ الانسانية لدعم مفردات البطاقة التموينية للمواطن”.

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