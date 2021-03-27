القبض على 5 متهمين بجرائم جنائية منفصلة في بابل

2021/03/27 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مكافحة إجرام بابل، القبض على 5 متهمين بجرائم جنائية منفصلة في المحافظة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم مكافحة الإجرام في بابل، وعلى اثر معلومات دقيقة وعمليات رصد وملاحقة نفذت بمناطق متفرقة، تمكنت من إلقاء القبض على 5 متهمين بقضايا جنائية (4 منهم بجرائم سرقة منفصلة)”.

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