مبادئ الصحافة الرياضية في كتاب

2021/03/27 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان -واع - شذى السوداني صدر في الأردن كتاب (الصحافة الرياضية ..أسس ..مبادئ ..أساليب) للصحفي العراقي عدي المختار عن دار ابن النفيس للنشر والتوزيع.استهل الكتاب بمقدمة لعميد كلية مزايا الأهلية سابقاً الدكتور هادي نهر جاء فيها: " إنني أشجع مثل هذه الأعمال الخيرة التي تدل على محاولات جادة ,وعلى شباب يحاولون أن يقدموا شيئاً للإعلام" , تلتها مقدمة للصحفي الرياضي الدكتور عمار طاهر محمد معاون عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد جاء فيها: "انطلق المختار من حاجة فعلية يفتقر لها العاملون في الصحافة الرياضية وهي إيجاد قاعدة علمية وأكاديمية لما يكتبوه يومياً من حيث الشكل والمضمون ان طفحت الصحف بمواضيع دبجتها أقلام تحولت إلى أسلحة قاتلة تثقب الورق وتفقأ عين القارئ وتبيح ذبح الآخرين بمداد أحمر كدماء الضحايا الذين يختلفون معهم لأتفه الأسباب".ويتكون الكتاب الذي يعد الأول من نوعه في تعلم الكتابة الصحفية الرياضية من مقدمة وخاتمة وسبعة فصول عنوان الفصل الأول (مبادئ عامة ) والفصل الثاني (أسس عامة - صحافة وإعلام ) والفصل الثالث ( أسس ومبادئ الصحافة الرياضية) والفصل الرابع ( الاختلاف والشروع ) والفصل الخامس ( أساليب الكتابة في الصحافة الرياضية ) والفصل السادس ( أمثلة افتراضية في أساليب الكتابة) والفصل السابع ( هوامش عامة وهامة ).يذكر أن عدي المختار كاتب وإعلامي عراقي من مواليد البصرة قضاء الزبير ويسكن محافظة ميسان , دبلوم معهد المعلمين وبكلوريوس إعلام , عمل في مجال الصحافة والإعلام منذ العام 1994 , وهو خريج ثلاث دورات دولية عن الإعلام , عضو نقابة الصحفيين العراقيين , ومؤسس رابطة الصحفيين الرياضيين في ميسان العام 2003, وعمل سابقاً مراسلاً لفضائية الديار العام 2004 ومراسلاً لــ( فضائية آسيا ) و( العراق الاقتصادية ) . أصدر العام 2003 صحيفة ( الإعلام الرياضي ) , وفي العام 2010 أصدر صحيفة ( شباب سبورت ) وهو مقدم برامج رياضية في اذاعة كل العراق سابقاً , ومدير قسم الأخبار والبرامج في إذاعة الأوفياء من ميسان سابقاً ,ومدير الأخبار في إذاعة الأمل سابقاً, وحالياً يرأس حالياً تحرير وكالتي ( الأوفياء نيوز) و( الأوفياء سبورت).عمل عام 2008 عضواً في المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ببغداد ومدير مكتب إعلام الممثليات والناطق الاعلامي للاتحاد العراقي المركزي للرماية.

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