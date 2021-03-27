الدهلكي يزف البشرى الى منتسبي الجيش العراقي

2021/03/27 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زف عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، البشرى الى منتسبي الجيش العراقي ( ضباط ومراتب ) بأدراج مبالغ الاجازات المتراكمة في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، انه “استمرارا لجهودنا وتواصلنا منذ عام 2017 مع منتسبي الجيش العراقي ( ضباط ومراتب ) من اجل الحصول على حقوقهم والتي بدأت باستلام مبلغ مكافأة نهاية الخدمة عام 2019 ، فقد تكللت تلك الجهود اليوم بادراج مبالغ الاجازات المتراكمة في موازنة عام 2021 والتي ستصرف قريبا ان شاء الله”.

واضاف ان “العمل المستقبلي سيكون لحصول الجرحى على حقوقهم، والمراتب المتطوعين الذين لم يحالوا على التقاعد بسبب نقص في البيانات وكذلك تطبيق الفقرة ( 14 ) من قانون الموازنة لعام 2019 الخاصة بمساواة الراتب والحقوق التقاعدية مع نظرائهم المستمرين بالخدمة”.

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