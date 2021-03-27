الكاظمي يكشف عن تحدٍ جديد أمام الدولة العراقية

2021/03/27 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، عن تحد امام الدولة العراقية، فيما اشار الى ان العراقيين يزدادون مليون نسمة سنويا.

وقال الكاظمي في مقابلة صحفية ان “على الدول العربية التكاتف والاستفادة من تجارب البعض، ويجب ان نحول الطاقات لخدمة شعوبنا ومستقبلنا”، مبينا انه “من غير المعقول ان يبقى ماضينا افضل من حاضرنا”.

وشدد الكاظمي “على ضرورة التعاون”، لافتا الى ان “لدى مصر لديها تجربة ممتازة في اعمار العراق، لان الاخير بحاجة للاستفادة من التجربة المصرية في قضية الاسكان والتنمية البشرية وقضية ادارة موظفي الدولة”.

وتابع الكاظمي “لدينا تحدي كبير للاسكان في العراق، حيث ان هناك زيادة سنويا بمليون شخص”، داعيا “المستثمرين المصريين الى المجيء للعراق والعمل على الاستثمار”.

واكد الكاظمي ان “العراق بلد غير مستقر منذ فترة طويلة، وعبرنا الحرب الاهلية والوضع الامني في تحسن رغم محاولات البعض”، موضحا ان “هناك من يحاول فرض صورة معاكسة للواقع ولكن الحكومة جادة بحماية المستثمرين”.

وبين الكاظمي ان “العراق عربي وسيبقى عربيا، وهناك صراع على السلطة اكثر من ما هو صراع على نظام الدولة”، لافتا الى ان “هناك من يبحث عن اللا دولة في العراق فيخرجون بتصريحات ومحاولات ابعاد العراق عن مواقعه الجغرافي والتاريخي ولن نسمح بذلك”.

وشدد الكاظمي ان “العراق منفتح على كل في الخليج العربي والاشقاء في المحيط العربي وجيراننا سواء ايران وتركيا”.

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