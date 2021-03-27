بالصور.. الشرطة تلقي القبض على متهمة بسرقة محل مجوهرات وسط كربلاء

2021/03/27 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، عن

القاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة

محل مجوهرات وسط المدينة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز قسم شرطة

النجدة التابعة لقيادة شرطة كربل

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