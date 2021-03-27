الإعلامي المصري عمرو أديب بعد زيارته بغداد: رأيت عراقاً آخر (فيديو)

2021/03/27 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أشاد الإعلام المصري عمرو أديب، بزيارته إلى العاصمة بغداد، ولقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم أمس.

وقال أديب في برنامج تلفزيوني، تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللقاء مع مجموعة من الصحفيين التقوا رئيس الوزراء العراقي بناءً على دعوة منه، على هامش القمة العراقية المصرية الأردنية في بغداد، والتي تم تأجيلها بسبب حادث القطارين بمصر".

وأضاف، أن "الكاظمي وجه دعوته له بعد حادث القطارين الذي راح ضحيته عدد من الضحايا في مدينة سوهاج المصرية، وقدم التعزية للشعب المصري، وأعلن تأجيل قمة بغداد الثلاثية تضامناً مع الشعب المصري".

وتابع الإعلامي المصري، أنه "رأى عراقاً آخر، غير العراق المعروف عليه بالإعلام، بأن الناس تتصادم مع بعضها في الشوارع"، مؤكداً أن "العراق يشبه مصر فيما يخص التاريخ الذي يمتلكه البلدان".

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