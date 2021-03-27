النجف بلا وفيات وحالات الشفاء تفوق الإصابات الجديدة بكورونا

2021/03/27 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت (27 آذار 2021)، تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الدائرة في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 341 شخصا بفيروس كورونا، بعد اجراء 1283 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR ليرتفع مجمل أعداد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 44723".

وأضافت، انه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم، ليبقى مجمل أعداد الوفيات في المحافظة عند 415 حالة"، مشيرة إلى أن "376 شخصاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع أعداد المتعافين من الفايروس الى 37935".

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