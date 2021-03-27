بينهم عراقيان.. الآسيوي يجري استفتاءً للتشكيلة المثالية في تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي

2021/03/27 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

شهدت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على امتداد تاريخها العديد من المحطات المثيرة وبروز الكثير من اللاعبين المميزين، وذلك منذ انطلاقها عام 2004.

ونجحت أندية من ثمان دول مختلفة في الفوز بلقب البطولة، حيث شهدت كل نسخة تألق العديد من اللاعبين الذين فرضوا حضورهم بقوة.

ويقوم الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق سلسلة جديدة، تم فيها تسليط الضوء على أبرز النجوم في تاريخ البطولة، ويمكن من خلالها للجماهير المشاركة في اختيار التشكيلة المثالية فيها.

وتتواصل هذه السلسلة من خلال خط الهجوم، حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعبين الذين يستحقون التواجد في التشكيلة المثالية في تاريخ البطولة.

وجرى خلال الأسابيع الماضية التصويت لأفضل اللاعبين في مركز حراسة المرمى وخط الدفاع وخط الوسط ونجوم الأطراف.

ويستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 2 نيسان عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت بغداد المحلي

حمادي أحمد - العراق

2016-2018

الأندية: القوة الجوية العراقي

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 27

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2016 و2017 و2018)، أفضل لاعب (2016 و2018)، الهداف (2016).

شارك المهاجم العراقي حمادي أحمد في ثلاث نسخ فقط من كأس الاتحاد الآسيوي، ولكنه حقق الكثير في هذه المشاركات، حيث فاز بجائزة الهداف عام 2016 بعدما سجل 16 هدفا في 12 مباراة، وقاد القوة الجوية للتتويح باللقب.

ونجح النجم المميز في الاحتفاظ بلقب البطولة خلال العامين التاليين، حيث فاز من جديد بجائزة أفضل لاعب عام 2018، ورفع رصيده في تاريخ البطولة إلى 27 هدفا.

بيانفينيدو مارانون - إسبانيا

2016-2020

الأندية: سيريز نيغروس

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 35

الإنجازات: هداف كأس الاتحاد الآسيوي (2019)

في غضون خمس سنوات فقط نجح الإسباني بيانفينيدو مارانون في أن يصبح أفضل هداف في تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي، بعدما رفع رصيده إلى 35 هدفا في تاريخ البطولة.

وقد نجح مارانون في تسجيل 9 أهداف في أول خمس مباريات بالبطولة عام 2019، كما نجح في تسجيل هدفين أو أكثر في 10 مباريات مختلفة ليؤكد قدراته الهجومية العالية.

علي أشفق - المالديف

2004-2020

الأندية: فالنسيا، نيو راديانت، في بي آدو، تي سي سبورتس

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 29

سجل علي أشفق أول مشاركة بالبطولة خلال النسخة الأولى عام 2004 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، ومن تلك النسخة تألق من خلال التسجيل في النسخ العشر التي شارك فيها بالبطولة.

وخلال نسخة عام 2013 نجح أشفق في تسجيل 9 أهداف في سبع مباريات بالبطولة، من بينها ثمانية أهداف خلال المباراتين أمام بيرسيبو الإندونيسي، حيث قاد نيو راديانت لبلوغ الدور ربع النهائي.

الكساندر دوريتش - سنغافورة

2004-2014

الأندية: غيلانغ انترناشيونال، ووريرز، تامبنيز روفرز

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 32

يعتبر الكساندر دوريتش صاحب الأصول البوسنية من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم السنغافورية، حيث يمتلك مسيرة مميزة على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.

وقد خاض اللاعب مشاركته الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2004 عندما كان يبلغ من العمر 33 عاماً، وتواصلت مشاركاته بالبطولة على مدار عقد كامل، وقد حصل على المركز الثاني في ترتيب الهدافين عام 2009، ونجح في تسجيل 32 هدفا على مدار تاريخ البطولة.

محمد غدار - لبنان

2004-2016

الأندية: النجمة، كيلانتان، طرابلس

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 26

الإنجازات: وصافة كأس الاتحاد الآسيوي (2005)، الهداف (2007)

شارك اللبناني محمد غدار في سبع نسخ مختلفة من كأس الاتحاد الآسيوي على مدار 13 عاماً، وكان له حضور دائم بالبطولة من خلال تسجيل الأهداف.

فقد خسر اللاعب نهائي البطولة عام 2005، وفاز بجائزة الهداف بعد عامين، وانتقل إلى ماليزيا ليلعب مع نادي كيلانتان حيث سجل 8 أهداف في سبع مباريات عام 2012 وقاد الفريق لبلوغ الدور ربع النهائي.

سونيل تشيتري - الهند

2013-2020

الأندية: تشيرشل بروذرز، بينغالورو

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 18

الإنجازات: وصافة كأس الاتحاد الآسيوي (2016)

يعتبر سونيل تشيتري من أبرز نجوم العصر الحديث لكرة القدم الهندية، حيث سجل 72 هدفاً مع المنتخب الوطني، بالإضافة إلى مشاركاته المميزة في كأس الاتحاد الآسيوي.

فقد قاد اللاعب فريقه بينغالورو إلى المباراة النهائية عام 2016، وفي ذلك العام سجل هدفين في الدور قبل النهائي ليقود فريقه للتغلب على حامل اللقب جوهور دار التعظيم.

محمود شلباية - الأردن

2006-2016

الأندية: الوحدات

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 34

الإنجازات: هداف كأس الاتحاد الآسيوي (2006)

رغم أن نادي الوحدات لم ينجح في الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، إلا أن الفريق قدم عروضاً قوية في تاريخ البطولة وكان من المنافسين بقوة أكثر من مرة على اللقب، وقد قدم النادي واحداً من أفضل الهدافين في تاريخ البطولة وهو محمود شلباية.

خلال أول مباراة له في البطولة سجل شلباية ثلاثة أهداف، وذلك من ضمن 7 أهداف في أول أربع مباريات له في البطولة، ليواصل التألق على مدار عقد كامل، وتربع على صدارة الهدافين التاريخيين في البطولة قبل أن يتقدم عليه بيانفينيدو مارانون.

أمجد راضي - العراق

2011-2018

الأندية: أربيل، القوة الجوية

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 32

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2016 و2017 و2018)، الوصافة (2012 و2014)، الهداف (2012)

ظهر المهاجم العراقي أمجد راضي خمس مرات في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك في غضون سبع سنوات، وفاز بلقب البطولة ثلاث مرات مع نادي القوة الجوية.

وقد سجل أمجد راضي 9 أهداف في نسخة عام 2012، وهو يحتل حالياً المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البطولة.

ريكو - البرازيل

2006-2010

الأندية: المحرق، الرفاع

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 30

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2008)، الوصافة (2006)، الهداف (2008)

نجح البرازيلي ريكو في تسجيل أفضل رصيد في نسخة واحدة بتاريخ البطولة بعدما سجل 19 هدفا في 12 مباراة عندما قاد المحرق البحريني للفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2008.

وخلال تلك البطولة سجل ريكو 9 أهداف في دور المجموعات، من بينها رباعية في مرمى ديمبو الهندي، ثم تألق في النهائي ليسجل ثلاثية مرتين خلال مباراتي الذهاب والإياب ليتفوق المحرق على الصفاء اللبناني بواقع 10-5 في مجموع المباراتين.

عصام جمعة - تونس

2012-2014

الأندية: الكويت

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 27

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2012 و2013)، الهداف (2013)

لعب المهاجم التونسي عصام جمعة 20 مباراة فقط في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لكنه سجل خلالها 27 هدفاً، من بينها 16 هدف في نسخة عام 2013 ليساهم في فوز نادي الكويت باللقب الثالث بتاريخ البطولة.

وخلال تلك البطولة سجل المهاجم المميز 7 أهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام نيو راديانت من المالديف ضمن الدور ربع النهائي، وكان اللاعب الوحيد من أفريقيا الذي فاز بجائزة هداف البطولة.

عبد الهادي المحارمة - الأردن

2005-2015

الأندية: الفيصلي، شباب الأردن، الجزيرة

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 23

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2005 و2006)، الوصافة (2007)

تألق عبد الهادي المحارمة عامي 2005 و2006 عندما ساهم في تتويج الفيصلي الأردني بلقب البطولة عامين على التوالي، وقد سجل هدفين في الدور النهائي من البطولة عام 2006.

وعلى مدار عقد كامل من المنافسة نجح المحارمة في تسجيل 23 هدف في تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي، وكان عام 2007 قريباً من الفوز باللقب الثالث على التوالي.

رجا رافع - سوريا

2012-2018

الأندية: الشرطة، الوحدة

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 19

الإنجازات: هداف كأس الاتحاد الآسيوي (2012)

تساوى المهاجم السوري رجا رافع في صدارة هدافي كأس الاتحاد الآسيوي 2012 بعدما سجل 9 أهداف في ست مباريات فقط، قبل أن ينتقل في منتصف الموسم إلى العراق.

وعاد اللاعب إلى سوريا ليلعب مع نادي الوحدة عام 2016 حيث سجل 6 أهداف في أول ثلاث مباريات، من بينها رباعية في مرمى القوة الجوية، ورغم أنه لم ينجح في بلوغ الدور النهائي إلى أنه يمتلك سجل مميز على الصعيد التهديفي.

مانوتشير جليلوف - طاجيكستان

2015-2020

الأندية: الاستقلال

الأهداف في كأس الاتحاد الآسيوي: 12

الإنجازات: وصافة كأس الاتحاد الآسيوي (2015 و2017)، أفضل لاعب (2017)

بدأ مانوتشير جليلوف مسيرته في أكاديمية لكرة القدم في روسيا، وعاد إلى بلاده طاجيكستان في سن 24 عاماً، حيث برز بقوة وقاد نادي الاستقلال لبلوغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2015، حيث سجل 4 أهداف في تلك البطولة.

ومن جديد تألق اللاعب ليقود الاستقلال لبلوغ نهائي عام 2017، حيث فاز في ذلك العام بجائزة أفضل لاعب، بعدما سجل ثلاثة أهداف في مرمى ديمبو، وهدفين في مرمى كل من علاي وسيريز نيغروس.

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