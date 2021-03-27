مرض غامض ينتشر في مدارس نيجيريا ويثير الرعب

2021/03/27 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة انتشر مرض غامض في نيجيريا، أدى إلى وفاة طالبة وأصاب أكثر من 30 آخرين، حيث تطلبت حالتهم نقلهم إلى المستشفى.وبسبب عدم توفر معلومات كافية عن المرض، أطلق مسؤولون صحيون […]

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