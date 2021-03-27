2021/03/27 | 14:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، وجود إقبال جيد من المواطنين على استلام لقاح كورونا بعد وصول وتوزيع جرعات لقاح استرازينيكا البريطاني، الامر الذي بذكر بضعف الاقبال على “سينوفارم” الصيني، ومدى تأثير “السمعة السيئة” للمنتجات الصينية على اقبال المواطنين تجاه اللقاح.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان إن “وزارة الصحة والبيئة سجلت إقبالاً جيداً من قبل المواطنين بالتوجه لاستلام اللقاح”.

واستلم العراق أول وجبة من شحنات لقاح استرازينيكا عبر مرفق كوفاكس بواقع 336 ألف جرعة من أصل 16 مليون جرعة ستصل تباعاً”، فيما ستكفي هذه الجرعات لتلقيح 168 الف مواطن.

يذكر ان وزارة الصحة “شكت” من وجود اقبال ضعيف على التطعيم باللقاح عندما وصلت شحنة من 50 الف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، الامر الذي قد يرتبط بمدى تأثير “السمعة السيئة” للمنتجات الصينية في البلاد، حيث تتميز برخص ثمنها ورداءة جودتها، الامر الذي قد يفسر احجام المواطنين عن الاقبال على لقاح سينوفارم، مقارنة بالاقبال الجيد على لقاح استرازينيكا البريطاني.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصاديق ارتباط “سمعة” المنتجات الصينية على اللقاح تظهر.. لماذا شهد العراق اقبالًا على اللقاح “البريطاني” مقارنة بسينوفارم؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصاديق ارتباط “سمعة” المنتجات الصينية على اللقاح تظهر.. لماذا شهد العراق اقبالًا على اللقاح “البريطاني” مقارنة بسينوفارم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).