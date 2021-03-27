السليمانية تحتضن عدة عروض مسرحية بمناسبة الاسبوع الثقافي

2021/03/27 | 14:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل فعليات الاسبوع الثقافي بمدينة السليمانية والتي تستمر لمدة 6 ايام تحت شعار " عاصمة الثقافة تظهر الجمال".

واوضح ايوب روستم المشرف على الاسبوع الثقافي لـPUKmedia: ان اليوم الثالث من الفعاليات يشهد تقديم عدة عروض مسرحية، بتزامن يوم المسرح العالمي.

واضاف: ان الفعاليات تستمر لغاية 31 آذار الجاري، مشيرا الى ان معرض الكتاب الذي افتتح بالمناسبة يضم اكثر من 6 آلاف عنوان ويضم 20 الف من الكتب وباللغات الكوردية والانكليزية والعربية والفارسية.

PUKmedia خاص

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