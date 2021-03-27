2021/03/27 | 14:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل إقبال من قبل المواطنين على تلقي لقاح كورونا.وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في بيان، إن “وزارة الصحة والبيئة سجلت إقبالاً جيداً من قبل المواطنين بالتوجه لاستلام اللقاح”.وتلقى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر،صباح اليوم السبت، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تكشف عن حجم اقبال المواطنين على لقاح كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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