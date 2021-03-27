إدراج مبالغ الإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش في موازنة 2021

2021/03/27 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، السبت، إدراج مبالغ الإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي ضباطاً ومراتب في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال الدهلكي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استمرارا لجهودنا وتواصلنا منذ عام 2017 مع منتسبي الجيش العراقي (ضباطا ومراتب) من اجل الحصول على حقوقهم والتي بدأت باستلام مبلغ مكافأة نهاية الخدمة عام 2019، فقد تكللت تلك الجهود اليوم بادراج مبالغ الاجازات المتراكمة في موازنة عام 2021 والتي ستصرف قريبا ان شاء الله".

وأضاف أن "العمل المستقبلي سيكون لحصول الجرحى على حقوقهم، والمراتب المتطوعين الذين لم يحالوا على التقاعد بسبب نقص في البيانات وكذلك تطبيق الفقرة (14) من قانون الموازنة لعام 2019 الخاصة بمساواة الراتب والحقوق التقاعدية مع نظرائهم المستمرين بالخدمة".

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