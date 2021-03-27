2021/03/27 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص كشفت مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة، اليوم السبت، عن إحصائيات رسمية لتجارة المخدرات من عام (2020) حتى الشهر الثالث من العام الحالي.وقال مدير قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة العميد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



البصرة الأولى عراقياً بتجارة المخدرات وتعاطيها المركز الخبري الوطني.

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