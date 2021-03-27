ضبط عدد من المتلاعبين بأسعار البضائع في النجف

2021/03/27 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، ضبط عدد من المتلاعبين بأسعار البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم مسك عدد من المتلاعبين بأسعار البضائع وذلك لتحقيق أرباح مضاعفة لهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".وبحسب البيان، اكد الياسري ان "الحفاظ على اسعار المواد الغذائية هي في غاية الاهمية لانها تدخل في صلب الامن المجتمعي والاستقرار"، مشيرا الى ان "هناك من يحاول العبث باستقرار المجتمع واستغلال تغيير سعر صرف الدولار لتحقيق ارباح مضاعفة على حساب المواطن الفقير.

ووجه الياسري جهاز الامن الاقتصادي تكثيف جولاته التفقدية على الاسواق لمحاسبة كل من يتلاعب باسعار المواد الغذائية للحد من المنتفعين واستغلال المواطنين واقبالهم على شراء المواد الغذائية استعداد لقدوم شهر رمضان المبارك"، مؤكدا تم تشكيل لجنة عليا من الامن الاقتصادي والجهات ذات العلاقة المختصة لمتابعة الاسعار وتوحيدها في عموم المحافظة المركز والاقضية والنواحي".

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