الفتح: تخبط وزارة التجارة بملف الأمن الغذائي كان سببا بارتفاع الأسعار

2021/03/27 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان إن تخبط وزارة التجارة في التعامل مع ملف الامن الغذائي والبطاقة التموينية وهيمنة مافيات الفساد على الأسواق المحلية كانت وراء الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأشار شعلان إلى أن المواطن العراقي أصبح ضحية غياب مفردات البطاقة التموينية ورفع الحكومة لسعر الدولار وجشع التجار وأن وزارة التجارة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لافتا الى أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول عاجلة لمعالجة المشكلة عبر قنواتها الرقابية ومحاسبة جميع المتورطين فيها كون مشكلة الامن الغذائي لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي يستهدف المواطنين.

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