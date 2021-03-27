2021/03/27 | 14:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخابرات الأميركية تحذر بايدن من "طالبان والقاعدة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/27 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخابرات الأميركية تحذر بايدن من "طالبان والقاعدة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخابرات الأميركية تحذر بايدن من "طالبان والقاعدة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).