المثنى.. جريمة بشعة بسبب خلاف شخصي

2021/03/27 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت قيادة شرطة المثنى، السبت، قيام شاب بإستدراج صديقه الى منطقة زراعية، واطلق النار على رأسه بسبب خلاف شخصي في شمال محافظة المثنى.

وقال مدير اعلام قيادة شرطة المثنى محمد الخفاجي في حديث خاص لـ NRT عربية، اليوم (27 آذار 2021)، ان" قسم مكافحة الاجرام تلقى شكوى من ذوي الضحية الذي لقي حتفه في احدى المناطق الزراعية في ناحية النجمي شمالي محافظة المثنى، ووجد انهه قتلت عبر طلقة في الرأس".

واضاف الخفاجي، انه" بعد التحريات القي القبض على الصديق القاتل، وقد اعترف بقتل صديقه بإطلاق رصاصة على رأسه".

ا.ح

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