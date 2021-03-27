النجف تضبط متلاعبين بأسعار المواد الغذائية

2021/03/27 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، ضبط مجموعة من المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، فيما وجه الأمن الاقتصادي بتكثيف الجولات الميدانية.وقال الياسري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هناك من يحاول العبث باستقرار المجتمع واستغلال تغيير سعر صرف الدولار لتحقيق ارباح مضاعفة على حساب المواطن الفقير”، …

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