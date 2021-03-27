الزراعة تكشف عن عهد جديد للمنتج المحلي وفرص تصديرية

2021/03/27 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن عهد جديد للقطاع الزراعي فيما يخص المنتج المحلي وارتفاع نسب الإنتاج من خلال اعتماد أساليب الإنتاج الزراعي الكبير ولمختلف المحاصيل ومنها البطاطا ومشاريع الدواجن.وقال الخفاجي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ذلك سيفضي حتماً، الى ايجاد فرص تصديرية جديدة، حسب المؤشرات التي …

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