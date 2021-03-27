سعر صرف الدولار يعاود الانخفاض في بغداد

2021/03/27 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعاود سعر صرف الدولار للنخفاض، اليوم السبت، في بغداد بورصة بورصة الكفاح.وبلغ سعر الصرف امام الدينار العراقي 1441 دينار للدولار الواحد.فيما بلغ سعر الصرف في الصيرفات التي تبيع الدولار بالمفرد “الشراء 143,500 والبيع 144,500”.

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