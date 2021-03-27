’ناس’ ينشر الاستمارة الخاصة بتلقي جرعتي لقاح كورونا في المؤسسات الصحية العراقية

2021/03/27 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، السبت، الاستمارة الخاصة بتلقي جرعتي لقاح كورونا في المؤسسات الصحية بالعراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتتضمن الاستمارة 8 فقرات يوقع أدناها المواطنون المقبلون على اخذ اللقاح للاقرار بالموافقة عليها.

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