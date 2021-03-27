الإعلان عن الموعد المرتقب لتعويم سفينة قناة السويس العالقة

2021/03/27 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير التنفيذي لمجموعة "رويال بوسكاليس" إن السفينة العالقة في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي ربما يتم تحريرها "مطلع الأسبوع المقبل".

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