تحدث عن الانتشار الأمني.. الكاظمي: استعادة الدولة تعني وجود أطراف متضررة ستقاوم حتى اللحظة الأخيرة

2021/03/27 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

السبت، إن عملية استعادة الدولة، التي

تعمل عليها حكومته، تؤدي بالنتيجة إلى

وجود متضررين منها، يحاولون المقاومة

حتى اللحظات الأخيرة.

وقال الكاظمي في حوار متلفز، إن

"استع

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