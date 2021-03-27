مفوضية انتخابات كربلاء تعقد ندوة تعريفية حول عملية تحديث بيانات الناخبين في قضاء الحسينية

2021/03/27 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مكتب المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات في كربلاء ندوة تعريفية

بعملية تحديث بيانات الناخبين وتطبيق

قرار مجلس الوزراء (رقم 19 لسنة 2021م)

لدوائر قضاء الحسينية شمال المحافظة ,

الندوة كانت بإدارة مم

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