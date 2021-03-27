تناغم مع الدواعش والارهابيين.. نائب: اضافة فقرة المغيبين في الموازنة انتهاك للعدالة وظلم لدماء الشهداء

2021/03/27 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب النائب حسن سالم، السبت، عن

امتعاضه واستنكاره الشديد لعمليات

المجاملة والمساومة التي تجري في فقرات

ومواد الموازنة من خلال اضافة فقرة

المغيبين ضمن مواد الموازنة.

وقال سالم في بيان تلقته وكالة نون

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