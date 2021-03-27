استئناف العمل بمنفذ مندلي الحدودي بعد توقفه بسبب احتفالات نوروز

2021/03/27 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعادت السلطات الإيرانية، اليوم السبت (27 آذار 2021)، إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران، بعد اسبوع على توقف شامل لنشاطاته.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـ (بغداد اليوم)، إن "منفذ مندلي الحدودي مع ايران اعيد افتتاحه أمام التبادل التجاري مع العراق بعد مرور اسبوع على إيقاف كل انشطته من قبل السلطات الايرانية بمناسبة الاحتفالات بأعياد نوروز".

وأضاف الخزاعي، إن "القوافل التجارية الإيرانية بدأت بالتدفق على منفذ مندلي، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة ارتفاع في معدلات التبادل لتصل الى وضعها السابق".

ولفت إلى أن "إيقاف الأنشطة في نوروز من الأمور الطبيعية التي تحدث كل عام بسبب احتفالات نوروز في المدن الايرانية".

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