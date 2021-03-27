الصحة تدعو المواطنين لتلقي جرعات لقاح كورونا وتحدد الطريقة

2021/03/27 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الصحة والبيئة، السبت (27 آذار 2021)، المواطنين إلى تلقي جرعات لقاح كورونا، فيما حددت طريقة الحصول على اللقاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم): "ندعو المواطنين إلى تلقي اللقاحات المضادة لكورونا".

وأضاف، أن "تلقي الجرعات يأتي عبر المنافذ التلقيحية التي نشرت عبر موقع وزارة الصحة لعموم المحافظات وعبر التسجيل بالمنصة الالكترونية المثبتة في الموقع الرسمي للوزارة".

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