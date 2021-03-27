بالوثيقة.. الاستمارة التي يوقع عليها من يريد التطعيم بلقاح كورونا

2021/03/27 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، على نسخة من الاستمارة التي يوقع عليها مَن يريد التطعيم بلقاح فايروس كورونا، والتي سُميت بـ "استمارة الموافقة على أخذ لقاح كوفيد 19 المقر للاستخدام الطارئ من قبل وزارة الصحة في العراق".ووفقاً للوثيقة، فإن مَن يريد أخذ اللقاح، يوافق على أنه تلقى شرحاً شفهياً عن لقاح كوفيد 19 وتمت الإجابة عن كافة الأسئلة بشكل "يرضيه"، إضافة إلى تفهمه أن اللقاح يتطلب أخذ جرعتين على أن يأخذ الجرعة الثانية في وقت لاحق من نفس المؤسسة.

وتضمنت الوثيقة أيضاً: "أتفهم أن اللقاح أقر للاستخدام الطارئ، للسيطرة على تفشي كورونا، وقد يسبب اللقاح ظهور بعض الأعراض الجانبية مختلفة الشدة، فضلاً عن تفهم أن اللقاح قد لا يوفر الحماية الكاملة ضد فايروس كورونا، وبالتالي، فإني مطالب باتباع الإجراءات الاحترازية".

ومن ضمن الشروط أيضاً، "الالتزام بالبقاء في قاعة الانتظار ضمن المنفذ التلقيحي لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة، والإعلام بأن اللقاح مُعطى وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، والبروتكول المستخدم وفقاً للنظام العالمي المعتمد من قبل وزارة الصحة".

يتبع.



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