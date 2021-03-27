وكيل غاريث بيل يوضح تصريحات اللاعب بشأن العودة إلى ريال مدريد

2021/03/27 | 14:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فسر جوناثان بارنت، وكيل النجم الويلزي غاريث بيل، تصريحات اللاعب المعار من ريال مدريد الإسباني إلى توتنهام الإنجليزي بشأن عودته لصفوف النادي الملكي بنهاية الموسم.وطالب وكيل أعمال غاريث بيل، الجماهير بألا تفهم تصريحات موكله بشأن العودة إلى ريال مدريد بصورة مغلوطة وأنها خرجت عن سياقها تماما.وأضاف وكيل النجم الويلزي في حواره مع شبكة ESPN: “لم يتم تقرير أي شيء بعد، هو يركز على اللحظة الحالية فقط الآن”.وخرج بيل إلى الإعلام وقال إنه يقضي عامه الحالي في توتنهام من أجل اللعب فقط، على أن يعود بنهاية الإعارة إلى الريال الموسم المقبل بصورة طبيعية، مؤكدا أن عقده […]

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