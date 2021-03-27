2021/03/27 | 14:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت دائرة صحة بغداد الكرخ، 46 مركزاً للتلقيح ضد فيروس كورونا، مشيرة الى ان لقاح “شركة استرازنكا” متاح لكل المواطنين من عمر 18 سنة فما فوق، اعتبارا من اليوم السبت 27 آذار 2021.ودعت صحة الكرخ، المواطنين المشمولين، الى أخذ اللقاح حمايةً لهم ولمحبيهم.أولاً: المنافذ التلقيحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية (46 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تحدد 46 مركزاً للتلقيح ضد كورونا: متاح للأعمار من 18 سنة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تحدد 46 مركزاً للتلقيح ضد كورونا: متاح للأعمار من 18 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).