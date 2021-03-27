مقتل اخطر تجار المخدرات في بغداد

2021/03/27 | 14:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم السبت، عن مقتل ابرز واخطر تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الشجعان في جهاز الأمن الوطني يواصلون عملياتهم المتميزة والنوعية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، فقد نفذ ابطال الجهاز عملية فجر اليوم السبت، للقبض على احد ابرز واخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد، حيث اقدم هذا المجرم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله.

واضافت: ان الحادث اسفر عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر .

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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