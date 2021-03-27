ندوة حول العنف الأسري

2021/03/27 | 14:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت منظمة التنمية المدنية بالتعاون مع 22 منظمة تعنى بحقوق الأسرة ندوة حول موضوع ازدياد العنف الأسري في اقليم كوردستان .

وأشار الحاضرون ان الاسباب الرئيسية في ازدياد العنف الاسري هو الوضع الاقتصادي وازمة كورونا الذي سبب في ازدياد حالات العنف وخاصة المجتمعات الشرقية التي تقل فيها وعي الفرد، وكذلك القوانين التي تحد من هذه الظاهرة الغير صحيحة التي تتنامى مع الاسف بالأسرة.

PUKmedia عدنان الجاف

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