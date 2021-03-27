الصحة تتحدث عن نوعية وفعالية اللقاحات المتوفرة بالعراق.. وتوجه رسالة للمواطنين

2021/03/27 | 15:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت بيانًا هامًا بشأن حملة التلقيح الجارية في العراق ضد جائحة كورونا مشيرة إلى أهمية تلقي اللقاح ومدى الفعالية التي يوفرها ضد الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “لا زالت جائحة كورونا تمثل تحدي كبير للأنظمة الصحية في مختلف الدول ،حيث وصل عدد الاصابات بالعالم اكثر من ١٢٧ مليون اصابة وما يقارب ٢،٧ مليون وفاة خلال الموجات المتتالية التي تضرب دول العالم وأخرها الموجة الثالثة للجائحة التي تعصف بدول عدة .

وتابعت: “و كذلك يستمر التصاعد بعدد الاصابات في بلدنا العزيز نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والتلكؤ في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية و العبء المعيشي على اصحاب الدخل المحدود مما يؤدي الى صعوبة السيطرة على هذا الوباء وضعف تطبيق تلك الاجراءات .

وبينت انه “لقد حرصت وزارة الصحة منذ بدء الجائحة على مراقبة التطورات العلمية ونتائج البحوث العلمية لأنتاج اللقاح المخصص لكوفيد ١٩ ، وفور اعلان تحالف كافي – مرفق كوفاكس عن انشاء تحالف دولي لضمان التوزيع العادل للقاحات وفتح باب الانضمام اليه ، فقد سارع العراق الى الانضمام الى هذا المرفق وتم توقيع الاتفاقية الانضمام الى المرفق في شهر ايلول عام ٢٠٢٠ ، وكذلك التواصل مع شركات فايزر وسينوفارم لضمان التعاقد معهما بشكل مبكر ، واستطعنا التعاقد على ٢٠ مليون جرعة تكفي لتلقيح ٥٠ % من المواطنين الاعزاء كمرحلة اولى من خطة التحصين الوطنية .

واضافت انه “أنجزت مؤسساتنا الصحية توزيع ٥٠ الف جرعة من لقاح سينوفارم على الشرائح ذات الاختطار العالي من الملاكات الطبية والصحية والاجهزة الامنية و أصحاب الامراض المزمنة وتم توزيع ٣٣٦ الف جرعة من لقاح استرازنيكا الذي تم استلامه يوم الخميس ٢٥ اذار من مرفق كوفاكس على اكثر من ٦٦٠ منفذ تلقيحي في عموم البلاد مع توفر كل الاستعدادات اللازمة لإستقبال المواطنين وتلقيحهم ، وباشرت المراكز الصحية اليوم السبت بتلقيح المواطنين المسجلين ضمن قاعدة التسجيل الالكتروني الوطنية .

وأكدت وزارة الصحة والبيئة على “أهمية اللقاحات والتي تعتبر السبيل الأقصر للسيطرة على الوباء حيث تحمي الانسان من الاصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين ٧٠-٩٥٪؜ في مختلف اللقاحات المقرة عالميا ولكنها تمنع الاصابة الشديدة بنسبة ١٠٠٪؜ وتحمي من خطر الوفاة ، وكذلك نشير الى مأمونية وسلامة اللقاحات وفعاليتها كونها مقرة من منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الدولية .

وتابعت: “ونهيب بالمواطنين الاسراع الى التلقيح في المراكز الصحية المعتمدة للمسجلين على المنصة الإلكترونية وفق المواعيد المرسلة لهم ، وأيضا لشريحة غير المسجلين حيث سيقوم الموظف المختص في المركز بتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات ومن ثم تلقيحهم”، داعية “كافة الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على حث منتسبيها للإسراع بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية لتلقي اللقاح.، وندعو القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر على حث المواطنين لتلقي اللقاح والاستماع الى التعليمات والاجراءات الصحية الصادرة عن المؤسسات الصحية الرسمية”.

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