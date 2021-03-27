الصناعة تعتزم طرح خطة صناعية شاملة

2021/03/27 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عزمها وضع خارطة صناعية شاملة في عموم العراق.

وقال مدير دائرة التنمية الصناعية التابعة للوزارة، عزيز ناظم، إن "الوزارة بصدد وضع خارطة صناعية للعراق، بعد تأليف لجنة واستحصال موافقة الوزير بذلك"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن "مراحل إعداد خطة التنمية تشمل دراسة خارطة المحافظات والعدد السكاني ومستوى الطلب على السلع ومعرفة رغبة الصناعيين في انشاء مشاريعهم".

وأشار الى أنه "بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار أصبح هناك توجه نحو انشاء المعامل الغذائية للحد من ارتفاع أسعارها"، مؤكداً أن "هناك تنامياً على طلب الحصول على إجازات وتنفيذ النشاطات الصناعية، بالرغم من جائحة كورونا".

وأوضح أن "هناك توجهاً لانشاء معامل لإنتاج المنظفات والمواد الصحية والمواد الغذائية"، لافتاً الى أن "دائرته منحت 176 إجازة تحت التأسيس خلال شباط الماضي لمختلف النشاطات ومعظمها غذائية".

وأكد أن التحديات الرئيسة التي تواجه الصناعيين هي الأرض والبيئة" مشيراً الى أن "عملية منح إجازة تحت التأسيس للصناعيين تستغرق يوماً واحداً من دائرة التنمية الصناعية".

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