الصحة تدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا وتؤكد: يحمي من الاصابة بنسبة ٧٠-٩٥٪

2021/03/27 | 15:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت وزارة الصحة، اليوم السبت، المواطنين الى الاسراع بتلقي لقاح كورونا، فيما اشارت الى ان اللقاح يحمي الانسان من الاصابة بنسبة تتراوح بين 70 – 95%.وقالت الوزارة في بيان، ان “جائحة كورونا لازالت تمثل تحدي كبير للأنظمة الصحية في مختلف الدول ،حيث وصل عدد الاصابات بالعالم اكثر من ١٢٧ مليون اصابة وما يقارب ٢،٧ مليون وفاة خلال الموجات المتتالية التي تضرب دول العالم وأخرها الموجة الثالثة للجائحة التي تعصف بدول عدة”.واضافت ان “التصاعد يستمر بعدد الاصابات في بلدنا نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والتلكؤ في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية و العبء المعيشي على اصحاب الدخل المحدود […]

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