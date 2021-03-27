الصحة تصدر بياناً جديداً محذرة من خطورة كورونا وتؤكد أهمية اللقاح

2021/03/27 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، بياناً جديداً تحذر فيه من خطورة فيروس كورونا وتؤكد أهمية اللقاح.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “جائحة كورونا لا زالت تمثل […]

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