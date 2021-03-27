وزارة الصحة تصدر بيانا بشأن ارتفاع اعداد الاصابات واجراءات الحظر

2021/03/27 | 15:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لا زالت جائحة كورونا تمثل تحدي كبير للأنظمة الصحية في مختلف الدول ،حيث وصل عدد الاصابات بالعالم اكثر من ١٢٧ مليون اصابة وما يقارب ٢،٧ مليون وفاة خلال الموجات المتتالية التي تضرب دول العالم وأخرها الموجة الثالثة للجائحة التي تعصف بدول عدة .

و كذلك يستمر التصاعد بعدد الاصابات في بلدنا العزيز نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والتلكؤ في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية و العبء المعيشي على اصحاب الدخل المحدود مما يؤدي الى صعوبة السيطرة على هذا الوباء وضعف تطبيق تلك الاجراءات .

لقد حرصت وزارة الصحة منذ بدء الجائحة على مراقبة التطورات العلمية ونتائج البحوث العلمية لأنتاج اللقاح المخصص لكوفيد ١٩ ، وفور اعلان تحالف كافي - مرفق كوفاكس عن انشاء تحالف دولي لضمان التوزيع العادل للقاحات وفتح باب الانضمام اليه ، فقد سارع العراق الى الانضمام الى هذا المرفق وتم توقيع الاتفاقية الانضمام الى المرفق في شهر ايلول عام ٢٠٢٠ ، وكذلك التواصل مع شركات فايزر وسينوفارم لضمان التعاقد معهما بشكل مبكر ، واستطعنا التعاقد على ٢٠ مليون جرعة تكفي لتلقيح ٥٠ % من المواطنين الاعزاء كمرحلة اولى من خطة التحصين الوطنية .

أنجزت مؤسساتنا الصحية توزيع ٥٠ الف جرعة من لقاح سينوفارم على الشرائح ذات الاختطار العالي من الملاكات الطبية والصحية والاجهزة الامنية و أصحاب الامراض المزمنة وتم توزيع ٣٣٦ الف جرعة من لقاح استرازنيكا الذي تم استلامه يوم الخميس ٢٥ اذار من مرفق كوفاكس على اكثر من ٦٦٠ منفذ تلقيحي في عموم البلاد مع توفر كل الاستعدادات اللازمة لإستقبال المواطنين وتلقيحهم ، وباشرت المراكز الصحية اليوم السبت بتلقيح المواطنين المسجلين ضمن قاعدة التسجيل الالكتروني الوطنية .

تؤكد وزارة الصحة والبيئة على أهمية اللقاحات والتي تعتبر السبيل الأقصر للسيطرة على الوباء حيث تحمي الانسان من الاصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين ٧٠-٩٥٪؜ في مختلف اللقاحات المقرة عالميا ولكنها تمنع الاصابة الشديدة بنسبة ١٠٠٪؜ وتحمي من خطر الوفاة ، وكذلك نشير الى مأمونية وسلامة اللقاحات وفعاليتها كونها مقرة من منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الدولية .

ونهيب بالمواطنين الاسراع الى التلقيح في المراكز الصحية المعتمدة للمسجلين على المنصة الإلكترونية وفق المواعيد المرسلة لهم ، وأيضا لشريحة غير المسجلين حيث سيقوم الموظف المختص في المركز بتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات ومن ثم تلقيحهم.

كما ندعو كافة الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على حث منتسبيها للإسراع بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية لتلقي اللقاح.

وندعو القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر على حث المواطنين لتلقي اللقاح والاستماع الى التعليمات والاجراءات الصحية الصادرة عن المؤسسات الصحية الرسمية.

وكل الشكر والتقدير لملاكاتنا الطبية والصحية والادارية البطلة وكافة الجهات الساندة لجهود وزارة الصحة في مواجهة هذه الجائحة.

الرحمة والغفران لشهداء الجيش الابيض البطل

وزراة الصحة والبيئة

السبت ٢٧ اذار ٢٠٢١

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