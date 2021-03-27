الكاظمي: بدأنا بنشر القوات الامنية في بغداد لمنع تحرك الفصائل

2021/03/27 | 15:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، إن عملية استعادة الدولة، تؤدي بالنتيجة إلى وجود متضررين منها، يحاولون المقاومة حتى اللحظات الأخيرة، مبينا ان اوعز بنشر قوات امنية لمنع تحرك الفصائل داخل العاصمة.

وقال الكاظمي في حوار متلفز، تباعه NRT عربية (27 اذار 2021)، إن "استعادة الدولة يعني وجود أطراف متضررة، وبكل تأكيد من يتضرر يحاول أن يقاوم للحظة الأخيرة".

وأضاف"أتخذنا سياسية الصبر والحسم، وإعادة الثقة للأجهزة الأمنية لإيقاف هذه الجماعات، وقمنا بإجراءات مهمة جدا وقد نجحنا بها"، مشيرا انه "كان هناك تخبط في توضيح ما حدث من استعراض.

وأوضح : "لا مجال لأي طرف يريد أن تكون خارج إطار الدولة، وهذا يحتاج إلى الوقت والصبر".

وعن الانتشار الأمني الأخير، نوه الكاظمي: "شاهدتم الانتشار الأمني في يوم أمس، واليوم سوف نستمر بفرض هيبة الدولة، ومنع تكرار هذه الجماعات".

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