الكاظمي: المتضررون من إعادة هيبة الدولة يحاولون المقاومة إلى اللحظة الأخيرة

2021/03/27 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان عملية استعادة هيبة الدولة، التي تعمل عليها حكومته، تؤدي بالنتيجة إلى وجود متضررين منها، يحاولون المقاومة حتى اللحظات الأخيرة.وقال الكاظمي في حوارٍ متلفز، تابعه “النور نيوز”، ان “استعادة الدولة يعني وجود أطراف متضررة، وبكل تأكيد من يتضرر يحاول أن يقاوم للحظة الأخيرة”، مبينا …

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