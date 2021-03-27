نائب: سعر صرف الدينار كان مدار بحث اجتماع اللجنة المالية اليوم

2021/03/27 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعرب عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، اليوم السبت، رفضه لسعر صرف الدولار في الموازنة، فيما طالب باعادة سعر الصرف الى السابق.وقال السعداوي في تصريح صحفي، ان “اللجنة المالية عقدت صباح هذا اليوم اجتماعا في فندق الرشيد شارك فيه كل من وزراء المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والعمل ووزير والتجارة والاسكان ووزير الدولة …

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