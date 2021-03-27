2021/03/27 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع عدد الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان ووفاة 5 مرضى خلال يوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/27 | 15:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع عدد الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان ووفاة 5 مرضى خلال يوم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع عدد الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان ووفاة 5 مرضى خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).