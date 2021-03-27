الصحة العراقية تصدر بياناً ’هاماً’ بشأن حملة التطعيم ضد الفيروس الوبائي

2021/03/27 | 15:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة والبيئة، السبت، على أهمية اللقاحات التي تعتبر السبيل الأقصر للسيطرة على الوباء.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آذار 2021) إن "جائحة كورونا لا زالت تمثل تحدي كبير للأنظمة الصحية في مختلف الدول، حيث وصل عدد الإصابات بالعالم أكثر من ١٢٧ مليون إصابة وما يقارب ٢،٧ مليون وفاة خلال الموجات المتتالية التي تضرب دول العالم وآخرها الموجة الثالثة للجائحة التي تعصف بدول عدة".

وأضافت أن " التصاعد بعدد الإصابات في بلدنا العزيز نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية و العبء المعيشي على أصحاب الدخل المحدود مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على هذا الوباء وضعف تطبيق تلك الإجراءات".

وأكدت الوزارة على "حرصها منذ بدء الجائحة على مراقبة التطورات العلمية ونتائج البحوث العلمية لإنتاج اللقاح المخصص لكوفيد ١٩ ، وفور إعلان تحالف كافي - مرفق كوفاكس عن إنشاء تحالف دولي لضمان التوزيع العادل للقاحات وفتح باب الانضمام إليه ، فقد سارع العراق إلى الانضمام إلى هذا الفريق وتم توقيع اتفاقية الانضمام إلى المرفق في شهر أيلول عام ٢٠٢٠ ، وكذلك التواصل مع شركات فايزر وسينوفارم لضمان التعاقد معهما بشكل مبكر ، واستطعنا التعاقد على ٢٠ مليون جرعة تكفي لتلقيح ٥٠ % من المواطنين الأعزاء كمرحلة أولى من خطة التحصين الوطنية".

ولفت البيان إلى أن "المؤوسات الصحية توزيع ٥٠ الف جرعة من لقاح سينوفارم على الشرائح ذات الاختطار العالي من الملاكات الطبية والصحية والأجهزة الأمنية و أصحاب الأمراض المزمنة وتم توزيع ٣٣٦ الف جرعة من لقاح استرازنيكا الذي تم استلامه يوم الخميس ٢٥ اذار من مرفق كوفاكس على اكثر من ٦٦٠ منفذ تلقيحي في عموم البلاد مع توفر كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين وتلقيحهم ، وباشرت المراكز الصحية اليوم السبت بتلقيح المواطنين المسجلين ضمن قاعدة التسجيل الالكتروني الوطنية".

وأشارت إلى "أهمية اللقاحات والتي تعتبر السبيل الأقصر للسيطرة على الوباء حيث تحمي الإنسان من الإصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين ٧٠-٩٥٪ في مختلف اللقاحات المقرة عالميا ولكنها تمنع الإصابة الشديدة بنسبة ١٠٠٪؜ وتحمي من خطر الوفاة ، وكذلك نشير الى مأمونية وسلامة اللقاحات وفعاليتها كونها مقرة من منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الدولية".

ودعت الوزارة المواطنين الإسراع إلى "التلقيح في المراكز الصحية المعتمدة للمسجلين على المنصة الالكترونية وفق المواعيد المرسلة لهم ، وأيضا لشريحة غير المسجلين حيث سيقوم الموظف المختص في المركز بتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات ومن ثم تلقيحهم".

كما دعت كافة الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الى "حث منتسبيها للاسراع بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية لتلقي اللقاح".



مشيرة إلى "دور القنوات الإعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر على حث المواطنين لتلقي اللقاح والاستماع الى التعليمات والاجراءات الصحية الصادرة عن المؤسسات الصحية الرسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تصدر بياناً ’هاماً’ بشأن حملة التطعيم ضد الفيروس الوبائي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تصدر بياناً ’هاماً’ بشأن حملة التطعيم ضد الفيروس الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).