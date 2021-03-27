ريال مدريد في إجازة بأمر من زيدان

2021/03/27 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

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أعطى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني هدية ثمينة للاعبيه الغير دوليين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وبدأ التوقف الدولي الخاص بشهر آذار في أوروبا منذ حوالي خمسة أيام ويمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري وهناك بعض اللاعبين في ريال مدريد لم ينضموا إلى منتخباتهم.

وقرر زيدان إعطاء لاعبي ريال مدريد إجازة ثلاثة أيام من التدريبات على أن يعودوا مرة أخرى عصر يوم الإثنين القادم.

وحقق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فوزاً مهماً للغاية وكبيراً على حساب مستضيفه سيلتا فيجو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرون من عمر الدوري الإسباني لا ليجا.

وحصد ريال مدريد ثلاثة نقاط مهمة سوف تبقي على أمال وأحلام الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم مع غريميه أتلتيكو مدريد المتصدر وبرشلونة صاحب المركز الثاني.

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