كتلة دولة القانون ترفض سعر الصرف الحالي وتوجه دعوة للجنة المالية

2021/03/27 | 15:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت كتلة دولة القانون النيابية، السبت، رفضها لسعر صرف الدولار في الموازنة.

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