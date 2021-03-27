امرأة شهر آذار - شوقية عروق منصور

2021/03/27 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شوقية_عروق_منصور امرأة شهر آذار تعيش في ذاكرة النسيان " زكية شموط " بهدوء انسلت وماتت بعيدة عن الوطن في الجزائر عام 2014 ، المرأة التي ملأت الدنيا ضجيجاً ورعباً، كنت أسمع اسمها وهو مغلف بالخوف والتردد والهمس، امرأة كانت تسكن بالحارة الشرقية في مدينةالناصرة، تتحول إلى فدائية ويحكم عليها بأربع مؤبدات، بعد أن نفذت عدة عمليات، و قد ساعدها زوجها " مسعود شموط" الذي لم تعرف قبل الزواج به أنه أحد الفدائيين.



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