2021/03/27 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي والملك عبد الله يؤكدان أهمية الإسراع بعقد القمة الثلاثية المركز الخبري الوطني.

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